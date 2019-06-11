خبيرة تجميل توضح الطريقة الصحيحة لوضع العطور

قالت ولاء ماهر، خبيرة التجميل، إن يجب وضع "بادي اسبلاش" على اليدين والظهر والصدر؛ فيما يتم وضع العطر بجوار العنق واليدين "علشان بيثبت أكتر". وأضافت "ماهر" خلال برنامج "السفيرة عزيزة"، مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، عبر شاشة "dmc"، أنه وبسبب غلاء أسعار "البادي أسبلاش" يجب إنتاجه منزليا عن طريق ماء مقطرة وورد ويتم وضعهم في إناء أعلى النار ويتم وضع ماء ورد والزيت المفضل لديكِ "مش لازم كل حاجة أستخدم لها الورد ولازم تغلي على النار"، موضحة أنه يتم وضعها بعد الاستحمام وهي ما تعطي رائحة جيدة للغاية للشخص. ​

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