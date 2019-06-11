عقب صورتها مع صلاح.. متابعون لـ أمينة خليل: "معملش معاكي زي ما بتعملي معانا"

نشرت الفنانة أمينة خليل، على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة لها برفقة محمد صلاح، لاعب منتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال تواجدهما في منتجع الجونة بالغردقة.

وظهرت الفنانة مرتدية "هوت شورت"، و"كارديجان" باللون البرتقالي، من فوق "توب" باللون الأبيض، وحذاء بنفس اللون، مُعلقة: "كان شرف ليا".

الأمر الذي تفاعل معه المتابعون، حيث حصدت الصورة ما يقرب من 400 ألف تسجيل إعجاب، فضلًا عن الإشادة بإطلالتها، وصورتها مع نجم "الريدز".

وعلى الجانب الآخر، تسببت الصورة في انتقاد لاذع للفنانة، حيث اتهمها البعض بأنها عادًة ما ترفض التصوير مع جمهورها، فعلقت إحدى متابعيها قائلة: "كويس إنه وافق يتصور معاكي عشان محترم ومتربي على الأصول مقالكيش أنا مش عايز أتصور النهارده زي ما بتعملي في الناس".

التعليق الذي حصد نحو 276 تسجيل إعجاب، حيث اتفق العديد من الأشخاص مع صاحب التعليق، مستعرضين بعض المواقف مع الفنانة، التي خذلتهما فيها.

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فقالت إحدى المتابعات: "اتعاملت معايا فعلًا بالشكل ده"، وأضافت الأخيرة: "ده حقيقي لما جت عندنا بورسعيد في مسلسل ليالي أوجيني كان ظافر بيتصور مع كل الناس وهي مكانتش بتوافق تقابل حد ولا تتكلم مع حد وكانت في منتهى الغرور مع إن الناس كلها عندنا بتحبها وكل الناس اتصدمت فيها لما عملت كدا".

بينما علق الأخير قائلًا: "شوفتها برضه وكانت جنبي وقلت لها بعد إذنك ممكن نتصور، ردت عليا لا لا لا أنا مش هفتح على نفسي فاتوحة أنا جاية أجيب حاجة وماشية واديتني ضهرها".

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