عائشة رمضان: مهمتي تكسير القواعد في عالم الأزياء ولا وجود للنقد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تختلفُ مصممة الأزياء اللبنانية عائشة رمضان عن غيرها من المصممات بروح البساطة والرقي التي تغلب على أكثر تصاميمها، فقد استطاعت منذ بدايتها أن تُقدّم مجموعة غنية من الأزياء العصرية، التي تلامس اهتمام مختلف الثقافات، فهي تدمج أفكارًا مختلفة لتنتج تصاميم تشبه أفكارها.
ولا يقف نتاج عائشة عند دورها كمصممة أزياء بل مؤثرة اجتماعيًا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تهتم بالتحفيز الإيجابي والتنمية الذاتية.
كاميرا "فوشيا" التقت عائشة رمضان وسلّطت الضوء على جوانب مختلفة بعالم الأزياء تتعرّفين عليها من خلال الفيديو.
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