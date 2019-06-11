"جوازة اتقلبت جنازة".. ليلة العمر تنتهي سريعا في "ترعة" نجع حمادي

أصوات الأغاني تتعالى من سيارة الزفة، شغف يملأ قلبهما استعدادا لحياة مشرقة تنتظرهما، فجأة تنهار الأحلام على يد السائق فتختل السيارة وتسقط بالعروسين وصديقتهما والمصور، وتنتهي قصة حب جميلة في ترعة نجع حمادي بسوهاج.
العريس العشريني "مروان أحمد السيد" والمصور "جهاد أحمد السيد" وقائد السيارة "أحمد عوض" لقوا مصرعهم، فيما نجت العروس، "دنيا زيدان"، ذات الـ22 عامًا، وصديقتها ضحى أحمد السيد، صاحبة الـ18 ربيعًا، اللاتان انتشلهما المشاركون في الزفة، لتُنقل الأخيرة إلى المستشفى، عقب إصابتها بالإغماء، وتنقلب الأفراح إلى أحزان وتعازي.
وعقب وقوع الحادث، جرى إخطار مديرية التضامن الاجتماعي للانتقال وعمل اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحرر المحضر اللازم.
أخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات في الواقعة، وكلفت المهندس الفني للمرور لمعاينة موقع الحادث، وصرح بدفن جثث الضحايا لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.
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