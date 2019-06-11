الطبيبة والأثرياء.. قصة شاب اكتشف خيانة زوجته بعد سنوات الغربة

علاقات مشبوهة وغير شرعية مع رجال أثرياء، مفاجآت صادمة دفعت مهندس مدني لإنهاء زواج دام 10 سنوات بعد قصة حب قوية استمرت لعقود، ليكتشف منذ عدة أشهر خيانة، مقيما ضدها دعوى "زنا" برقم 34553، في محكمة شمال القاهرة بمدينة نصر.

روت دكتورة سلوى جميل المحامية لـ "هُن"، قصة "محمود" الرجل المكلوم الذي اكتشف خيانة زوجته الطبيبة، عقب عودته من عمله بالخليج، قائلة: "طلبت (عفاف) من زوجها العودة إلى مصر لاستكمال الدراسات العليا، وعندما عاد الزوج من الخليج اكتشف خيانتها، زوجته باتت تدمن التعرف على الرجال الأثرياء".

إخفائها هاتفها باستمرار، جعل الشك يتسرب إلى نفس "محمود"، فكلف أخيه بمراقبتها، وعندما أخبره الأخير بمكان زوجته، ذهب إلى إحدى العيادات ليجد شريكة حياته في وضع مخل، ضربها وأخذ هاتفها ليكتشف العديد من الرسائل المحرمة، بحسب "جميل".

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وتقول "جميل" تسأل الزوج وهو في حالة من الصدمة والانهيار: ماذا يدعو امرأة وفر لها زوجها كل سبل الراحة لأن تفعل ذلك؟ حرر محضر (زنا) ضد زوجته، وصدر الحكم بإدانتها، وبالفعل دخلت الزوجة سجن القناطر لتقضي عقوبة الحبس عامين، وجرى إسقاط حضانتها عن صغارها لاأها غير مؤمنه عليهم.

قدمت المحامية سلوى الجميل شكوى في وزارة الصحة ضد الطبيبة برقم 5801 وارد 16/5/2019، "أصبحت لا تصلح لمداوة المرضى".

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