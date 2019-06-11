بيلي بورتر يُثير الجدل بإطلالةٍ أنثوية في حفل "توني أورد".. وحذاء بكعب عال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار النجم العالمي، بيلي بورتر، الذي يسعى دائمًا إلى لفت الانتباه نحوه، الكثير من الجدل بإطلالته على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Tony Awards.

وظهر بورتر، مرتديًا ملابس جمعت بين البدلة وفستان الدانتيل، باللونين الأحمر والوردي، كما انتعل حذاء نسائيًا بكعب عال، من مجموعة Orel Brodt ليتناسب مع إطلالته الغريبة، التي أكد أنها تأتي دعمًا لحقوق المرأة.

ويسعى بورتر، من خلال طريقة انتقائه لتصاميم ملابسه لأخذ حيز في الإعلام وإثارة الجدل بين المتابعين، حيث حملت إطلالته، توقيع دار الأزياء Celestino Couture، أما المجوهرات فكانت من تصاميم Oscar Heyman.

وأقيم حفل توزيع جوائز "Tony Awards" لعام 2019، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في مقر راديو سيتي ميوزيك هول، بحضور نجوم هوليوود.

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وارتدت النجمة سيينا ميلر، فستانًا أسود مع حزام عريض مزدان بمشبك مجوهر، وانتعلت معه حذاءً فضيًا، أما سينتيا إيريفو فارتدت فستانًا أبيض مزدانًا بالريش الأصفر وحملت حقيبة مميزة مزدانة بجملة HANDLE WITH CAUTION.

وتألقت سينتيا إيريفو في فستان من كريس غلينانس، فيما ظهرت رايتشل بروسنهان بفستان من الباستيل الرمادي المطرز بالغليتر البراق تحت التول.

وظهرت رايتشل بروسنهان في فستان رمادي من كريستيان ديور، وارتدت إميلي راسكوفسكي فستانًا أسود من مايكل كورس، في حين ارتدت روث ويلسون للمصمم براندون مكسويل، وظهر الإعلامي والمدون هاميش باولز بطقم مطبع بنفسجي مع حذاء متناسق.

وتألقت آنا ونتور، نجمة مجلة فوغ الأمريكية، في فستان أخضر مطبّع، مع ابنتها العارضة بي شافير، التي بدت رائعة بفستانها الفضي، وحقيبتها المخططة بألوان قوس قزح.

ظهور النجمة لوسي لو، جاء بفستان بنفسجي وأقراط خضراء شكلت تناقضًا جذابًا، أما النجم جايك غلينهال فحضر الحفل بتاكسيدو أسود مع قميص مماثل من جورجيو أرماني.