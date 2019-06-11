تشكيلة فاخرة من فساتين السهرة المميزة من "ريزورت 2020"

كشفت كبريات دور الأزياء العالمية عن مجموعاتها الجديدة من أزياء العطلات (ريزورت 2020)، وضمت تشكيلة فاخرة من فساتين السهرة المميزة بالتطريزات اللامعة، طالعيها قبل إتخاذ القرار بشأن اطلالتك في مناسبات صيف 2019.

فساتين سهرة مطرزة بحسب شكل الجسم

- لا تزال فساتين السهرة المصممة بشق طويل من الأمام أو على الجانب متصدرة مشهد الموضة، ورصدناها لدي دينيس باسو Dennis Basso وتاداشي شوجي Tadashi Shoji، ونرشحه لقصيرات القامة لأنه سيوحي بأنهن أكثر طولًا.

- ظهرت عارضات لماركات شهيرة مثل تاداشي شوجي Tadashi Shoji ودينيس باسو Dennis Basso بفساتين سهرة محددة الخصر وبعضها مزين بثنيات ناعمة أعتمدي هذا الستايل ليساعدك في إخفاء بروز البطن.

- خصصت ماركات عالمية مثل تمبرلي لندن Temperley London وألتوزارا Altuzarra قسم من مجموعاتها الجديدة لفساتين السهرة المزدانة بتطريزات عمودية ستوحي بأن من ترتديها تتمتع بقامة ممشوقة كما ستشتت النظر عن بعض الاجزاء الممتلئة في القوام.

- بخلاف فساتين السهرة مستقيمة القصة والتي أستحوذت على إهتمام أشهر المصممين هذا العام، نجحت الفساتين المنفوشة في الحفاظ على حضورها اللافت في مجموعات جي مندل J. Mendel وأوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta.

- كانت فساتين السهرة المصممة بكتف واحد One Shoulder dresses نجمة هذا العام ويبدو أنها سترافقنا في العام القادم أيضًا، فقد حضرت بتصاميم شديدة الرقي في مجموعات زاك بوسن Zac Posen ودينيس باسو Dennis Basso، تجنبيها فقط في حال كنتِ نحيفة الأكتاف.

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