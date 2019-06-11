الطفل المعجزة.. لامبارد ولد برئة وكلية واحدة وقلب في جانبه الأيمن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد سلطان:

في أغسطس 2015 كانت إمي جرانت على موعدٍ مع خبر سعيد لها ولزوجها كيري شو بلاند، إذ بدأت تعاني من أعراض ما ظنته «حملًا» للمرة الأولى في حياتها، لكن الخبر السار تحول لمأساة بعد الذهاب إلى المستشفى.

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