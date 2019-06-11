4 نباتات لديكور وتنقية الهواء في الحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري

يحرص كثيرون على وضع النباتات في أماكن متفرقة في المنزل، مثل غرفة المعيشة أو المطبخ أو غيرها، لكن هل تستحق الحمامات أن تكون مُزيّنة بالنباتات مثل كل غرفة في المنزل؟

إدخال النباتات والزهور في حمامك يعطي شكلًا ديكورًا مناسبًا، كما أنّه يحد من رطوبة المكان، ويعمل على تنقيه الهواء في المرحاض؛ لذا يقدم "الخليج 365" أبرز أنواع الزهور والنباتات التي تناسب أجواء ديكور الحمام، وفقًا لموقع "havenly":

زهرة الأوركيدا:

زهرة فروعها خضراء وتتميز بوجود وردة أو اثنين، ويمكن وضعها بجانب الحوض، وأهم ما يميزها، الصمود في أجواء الرطوبة، لذا فهي مثالية للحمام، وتحتاج الضوء الخافت وليس ضوء الشمس لأنه قد يتسبب في إحراقها.

الصبار:

زهرة تستطيع تحمل الأجواء الحارة والرطوبة، وتعتبر من أفضل النباتات المنزلية، لكن من عيوبها أنها تسحب الطاقة الإيجابية، لكن الأمر يختلف حال وجودها في أركان الحمام، وتعتبر النبتة المثالية لأرضية المرحاض.

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البامبو:

يعطي نبات البامبو الطول والأناقة في أي غرفة، وأيضًا إذ أضيف إلى حائط الحمام أو بجانب زاوية المرآة، إذ يتمتع بدرجات حرارة أكثر دفئًا، ويُفضل أشعة الشمس غير المباشرة، ولكن يمكنها تحمل مستويات مختلفة من الإضاءة.

نبات السرخس:

نبته تخفف من الحواف القاسية للسيراميك والزجاج، وتستخدم على قفص معلق أو طبق معلق على الجدران أو حوض الاستحمام "البانيو"، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مثالية لمستويات الرطوبة العالية في الحمام، خاصةً عند الاستحمام أو حوض الاستحمام.