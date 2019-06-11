بالفيديو| أم تلقي رضيعتها في صندوق القمامة

شهدت وسط تايلاند حادثة مؤلمة رصدتها كاميرات المراقبة، تظهر خلالها سيدة تتجه نحو صندوق القمامة على دراجة نارية، لإلقاء رضيعها فيها، وفقا لموقع "Viral Press".

أم الطفلة، والتي تدعها "وارابورن"، قررت التخلص من الطفلة عقب أيام من ولادتها، من خلالها رميها في سلة قمامة بمدينة مجاورة لمحل سكنها في "ساموت براكان"، للتخلص منها في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وعقب وقوع الجريمة، عثر عامل النظافة على الطفلة، ليتواصل على الفور مع الشرطة وفرق الإنقاذ للإبلاغ عن الواقعة، ثم نقلت الرضيعة إلى مستشفى "سامبران".

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وفي سياق متصل، ألقطت الشرطة القبض على الأم العشرينية، التي اعترفت بجريمتها، مبررة ذلك بأنها لا تملك الدخل الكافي للإنفاق عليها، في ظل وجود أربع أبناء آخرين لها، فيما يحصل زوجها على 10 آلاف "بات"، من عمله كسائق أجرة.

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