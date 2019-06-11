للمرأة العاملة.. 5 نصائح تضمن لكي حياة زوجية سعيدة

لصعوبة التوفيق بين عملها وحياتها الأسرية، تدخل المرأة في العديد من المشاكل والاضطرابات الزوجية، ولذلك قدم موقع "ذا بالانس كاريرز" روشتة لحياة هادئة وسعيدة يمكن أن تنعم بها كل ربة منزل.

اسعدي زوجك

قبل الذهاب إلى العمل، فكري في طريقة لإسعاد زوجك قبل التوجه إلى العمل.

رسائل حب

لا تتوقعي أن يقرأ زوجك أفكارك، بل تأكدي من التعبير عن حبك له بالكلمات، وحتى عند وجودك في العمل، تذكري أن تتصلي به أو ترسلي له رسائل نصية.

شكر واعتذار

لا تظهري لزوجك أنك لا تهتمين لشعوره بعدم الارتياح لغيابك عن المنزل، بل حاولي دوماً أن تعتذري له عن غيابك، والقول إنك مضطرة لذلك لدعمه مادياً، واشكريه على تفهمه، وعلى أي عمل يقوم به عنك في المنزل.

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الدعم العاطفي

احرصي دوماً على تقديم الدعم العاطفي لزوجك، فهو لا يحتاجك فقط للقيام بأعمال المنزل، بل يبحث أيضاً عن مشاعر الحب والعطف التي يفتقدها أثناء تواجدك في الخارج.

افتراض النوايا الحسنة

من الضروري أن تسود أجواء من الحب والتفاهم بين الزوجين، ولا يحاول أي طرف أن يلقي اللوم على الآخر في أي مشكلة تنشأ عن عمل الزوجة، فتأخر زوجك عن العودة إلى المنزل لا يعني بالضرورة أنه على علاقة بامرأة أخرى، ونفس الأمر ينطبق على الزوجة.

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