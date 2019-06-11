تعاني بعض السيدات من انقطاع الدورة الشهرية لأسباب تبتعد عن الحمل وسن اليأس، منها كما ذكرها موقع "AuthorityNutrition".
زيادة الوزن
أن زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم يمكن أن تتسبب في انقطاع الدورة الشهرية أو تأخرها، وأيضًا تتسبب الدهون في الإصابة بتكيسات على المبايض.
فقدان الوزن الشديد
يؤدي فقدان الوزن الشديد عند السيدات إلى انقطاع الدورة الشهرية.
الهرمونات والدورة الشهرية.. "ليه بتخلي المرأة تعيط وتتعصب؟"
فقدان الشهية العصبي
يتسبب فقدان الشهية إلى الاصابة بإنقطاع الدورة الشهرية
كما يرجع أسباب انقطاع الدورة الشهرية إلى أمراض مثل أورام المبايض، أو الاضطرابات الهرمونية مثل زيادة مستوى هرمونات الذكورة، أو بعد إيقاف حبوب منع الحمل.
كما قد تكون الأدوية سببا لانقطاع الدورة الشهرية، مثل العقاقير الهرمونية، وأدوية السرطان، والأدوية النفسية.
كانت هذه تفاصيل خبر "بعيدا عن الحمل وسن اليأس".. أسباب انقطاع الدورة الشهرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.