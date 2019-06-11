مصممات في الإمارات نجحن بالمزج بين العصرية والحشمة في أزيائهن..تعرفي إليهن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لكل بلدٍ ثقافتهُ الخاصة، والتي عادةً ما تنعكسُ على عاداته وتقاليده، إضافةً إلى أنها تُساهم في تشكيل أسلوب الأزياء والموضة، الخاصة بذلك البلد.

وعندما يتعلقُ الأمرُ بالموضة في البلاد العربية، فإنه كثيرًا ما يُنظَرُ إليها على أنها غير عصرية، ولا تُظهرُ جمال المرأةٍ، ولكن هذا ليس صحيحًا، إذ نجح الكثير من المصممين العرب، في ترك بصمتهم في عالم الأزياء، ومن خلال مجلة "دبليو" نقدم لكِ مصممات أزياءٍ مقيمات في الإمارات، يمزجن العصرية بالحشمة في أزيائهن:

فايزة بوجيسا

هي مصممة وُلدت في فرنسا من أبٍ وأمٍ جزائريين، تعيش في الامارات، أسست علامتها "بوجيسا Bouguessa"، منذُ 5 سنوات، تتميزُ بأزيائها الجاهزة للارتداء والمستوحاة من العمارة والفن والثقافة العالمية.

تعلمت فن الحياكة والخياطة على يد جدتها، كما خضعت لسلسلةٍ من التدريبات أثناء دراستها الجامعية، وتُعد "بيونسيه" و"بريانكا شوبرا" من أبرز النجمات المُحبّات لتصاميمها.

مها رشيد

بدأت مها، إطلاق علامتها "بامبا Bamba" قبل 10 سنوات، كعلامة ومتجر للملابس الـ vintage، وتتميزُ علامتها، بالترويجِ لفكرة شراء قطعٍ تم ارتداؤها من قِبل شخص آخر؛ إذ كشفت عن سفرها حول العالم، للعثور على قطعٍ مميزةٍ لنفسها ولمتجرها، كما يُذكر أنها أطلقت مجموعتها الأولى في 2014، وسبق لملكة الأردن، رانيا العبدالله، والمحامية العالمية، أمل كلوني، ارتداء أزياءٍ من علامتها.

أروى البناوي

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وُلدت في السعودية، وعملت في مجال الصرافة، ولكنها التحقت بدوراتٍ في كلية لندن للأزياء، وأطلقت مجموعتها الأولى، من البدلات والقمصان، في 2015، وتتميزُ تصاميمها المستوحاةِ من جذورها السعودية، بتقديم تصاميم عصرية من العباءة التقليدية، بالإضافة إلى تصاميم أخرى عصرية، لكن بما يتناسب مع الحشمة.

وحازت أروى على جائزة "Grazia Style Awards" لأفضل مصممة أزياءٍ في الشرق الأوسط لهذا العام.

ديما عياد

استلهمت ديما، فكرة إنشائها علامةً باسمها، منذُ 7 سنوات، عندما واجهت مشكلةً في العثور على أزياءٍ تُناسبها، من أجل العديد من حفلات الزفاف، فقررت دخول عالم الأزياء، وبالفعل أسست علامتها التي تتميزُ، بالتنوع في الألوان والتصاميم والخامات، وتناسب مختلف الأجسام أيضًا.

ماديا الشرقي

أطلقتْ الشيخة مادية، علامتها التي تحملُ اسمها في عام 2012، وذلك بعد تخرجها من مدرسة "Esmod" لتصميم الأزياء في باريس.

في البداية، ركزت ماديا، على ملابس السهرة، قبل أن تشمل علامتها أيضًا الملابس العصرية، والتي تتميزُ بلمساتها الأنثوية، وتصميمها على طراز ستايل الشارع، ومواكبتها للموضة مع عدم تجاهل عنصر الحشمة.