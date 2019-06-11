إطلالات النجمات دون المستوى في حفل "توني أواردس"

أقيم حفل توزيع جوائز Tony Awards في مدينة نيويورك مساء الأحد، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم والنجمات العالميين، وشاهدنا النجمات في إطلالات متنوعة، لكنها بشكل عام كانت دون المستوى واتسمت بالجرأة.



وشُوهد العديد من الألوان الزاهية على السجادة الحمراء، كما شاهدنا عددًا من الفساتين الفاخرة، وإليكِ بعض الأمثلة، وشاهدنا الممثلة الشابة “رايتشل بروسنان” واختارت فستانا ذا تصميم أنثوي ناعم من ديور Dior، مصنوعًا من قماش التول المطرز بحبات براقة من الخرز باللون الذهبي، أكتافة مكشوفة وأكمامه مزينة بالكشكش مع حزام رفيع على الخصر.

وكانت أحد أجمل إطلالات الحفل إطلالة “لوسي لو” في فستان من “كريستيان سيريانو” باللون البنفسجي الغني، تصميمه أنثوي مصنوع من طبقات من الكشكش، وأكملت اللوك بشنطة يد، وأقراط لافتة باللون الأخضر.

تألقت سيينا ميلر النجمة البريطانية المعروفة بإطلالاتها الأنيقة، في لوك ذكّرنا بإطلالات النجمات في حقبة الخمسينات، وكان عبارة عن فستان ناعم باللون الأسود خصره مزين بحزام تتوسطه بكلة معدنية، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ فضي وشنطة يد باللون الأسود.

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إطلالة شبابية اعتمدتها فانيسا هادجنس التي اختارت فستانًا قصيرًا من “التوزارا” مصنوعًا من قماش براق باللون الفضي، وتصميم عصري وناعم، ونسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود، وأقراطًا طويلة

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