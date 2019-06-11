تألَقي في يوم زفافك مع أجمل موديلات تيجان عروس 2019

يُعد تاج العروس أكثر ما يُميِّز ليلة الزفاف، فكوني كالأميرات في يوم زفافك، واعتمدي تاج من أجمل موديلات تيجان عروس 2019 بتوقيع أشهر الماركات في عالم المجوهرات، سواء التاج بتصميمه الكلاسيكي المتعارف عليه، أو التيجان البسيطة التي تتخذ تصميم طوق الشعر العصري.

وظهرت العديد من موديلات التيجان العصرية التي لا تنتهي موضتها بمرور السنين، والدليل على ذلك هو قيام الملكات بإعادة إرتداء التيجان الخاصة بالجدّات في يوم زفافهن.

تيجان ذهب أبيض مرصعة بالألماس

ونبدأ مع التصاميم الأكثر فخامة وإبهار، تلك المرصعة بفصوص الألماس البرّاقة والمصنوعة من الذهب الأبيض، حيث قدمت ماركات عديدة موديلات تيجان فخمة لتمنح العروس إطلالة ملكية لا مثيل لها.

واخترنا لكِ من بوشيرون Boucheron، تاج فخم بتصميم عصري مرصع بالألماس، وكذلك تاج شانيل Chanel الماسي الفاخر.

وقدمت شوميه Chaumet العديد من موديلات التيجان الذهب الأبيض والمطعمة بالفصوص الماسية، منها بتصميم التاج الراقي، وأخرى بتصميم الفيونكة.

وتتسم تيجان Garrard بالطابع الكلاسيكي الراقي، لتتناسب مع مختلف العصور ولا تنتهي موضتها بمرور السنين.

كما قدمت ماركة غراف Graff موديلات فخمة للتيجان المصنوعة من الذهب الأبيض والمرصعة بفصوص الألماس البرّاقة.

وبتصميم مستوحى من طوق الشعر، قدمت ماركة هاري وينستون Harry Winston تاج العروس المرصع بالألماس.

وأحببنا التاج الماسي من ميسيكا Messika والذي يجمع بين البساطة والفخامة بوحي من تصاميم طوق الشعر.

تيجان مرصعة بفصوص ملونة

Advertisements

ونأخذك إلى عالم مليء بالحيوية والمرح والألوان، حيث تيجان العروس المرصعة بفصوص ملونة إلى جانب الألماس الأبيض، وهي صيحة رائجة تكسر ملل اللون الأبيض في إطلالة العروس.

قدمت دار شوميه Chaumet موديلات عديدة من تيجان العروس، سواء التيجان بالتصميم التقليدي والمرصع بفص ملون في منتصفه، أو تاج الورود المزين بفصوص ملونة متناغمة مع الألماس.

وتتناسب هذه الصيحة مع إطلالة العروس في حفلات الزفاف النهارية وفي الأماكن المفتوحة، وخاصةً حفلات الزفاف في موسم الربيع أو الصيف.

ومن دار تيفاني آند كو Tiffany & Co، اخترنا لكِ التاج الماسي بالذهب الأبيض، والمرصع بالفصوص الزرقاء الصغيرة والمتناغمة مع الألماس الأبيض.

تيجان مرصعة باللؤلؤ

يمكن أن تضيف حبّات اللؤلؤ الأبيض لمسة راقية وناعمة لتاج العروس الماسي، ولذلك برزت هذه الصيحة في بعض التصاميم.

وقدمت ماركة Garrard تيجان عروس ذهب أبيض مرصعة بالألماس مع حبّات اللؤلؤ الأبيض، لتمنح العروس إطلالة كلاسيكية راقية واستثنائية خلال يوم الزفاف.

ويُنصح باختيار مجوهرات مرصعة بالألماس واللؤلؤ سواء الأقراط أو القلادة لتتناغم مع التاج الماسي المرصع باللؤلؤ، وذلك حتى تكتمل إطلالة العروس في يومها المميز.

طالعي أجمل موديلات تيجان عروس 2019 لتستوحي منها إطلالتك الجذابة وتخطفي الأنفاس في يوم زفافك مثل أميرات القصور الملكية.



قد يهمك أيضا:مجموعة من أفضل المجوهرات لإطلالة جذابة في صيف 2019

تشكيلة فاخرة لهدايا مِن المجوهرات لعيد الفطر المبارك