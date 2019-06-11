إطلالات مميزة لأهم المناسبات مع فساتين سهرة 2019

تسعى الكثير من الفتيات والسيدات على متابعة اتجاهات الأزياء وبخاصة خلال موسمي الربيع والصيف، حيث يكثر الطلب على فساتين السهرة في هذين الموسمين، لكثرة المناسبات والحفلات والأعراس.

وستلاحظين من خلال المتابعة أن هناك اتجاهات أزياء بقيت رائجة، واتجاهات أخرى ظهرت حديثًا، لذلك نستعرض اليوم تشكيلة فريدة من فساتين السهرة الناعمة والبسيطة، التي أدرجتها أعرق الماركات، ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2019.

إطلالات النهار والمساء

الميزة الأساسية التي تجتمع عليها التصاميم أن بعضها يصلح لإطلالات النهار والمساء، فيمكنك التوجه بها لحضور حفل خطوبة أو حفل كوكتيل، طالعي مختاراتنا لكِ من توقيع جيني بيكهام Jenny Packham وماكس مارا Max Mara.

فساتين البايت

واذا كنتِ تفضلين فساتين البايت الرائجة فليس هناك أجمل من الفستان الأصفر الديكولتيه من توقيع ماركة آندرو جن Andrew Gn والمزين بـ قلادة ذهبية كبيرة مرصعة منحته فخامة لا تضاهى.

المحبوكة بالورود

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ومن الموديلات التي نتوقع أن تكون على لائحة مشتريات المهتمات بأجدد صيحات الموضة فساتين السهرة المحبوكه بالورود والتي أحببناها هذا الموسم بتوقيع ماركيزا Marchesa ومونيك لولييه Monique Lhuillier.

التنانير الهدلة

أولى المصممون إهتمامًا كبيرًا بفساتين السهرة ذات التنانير الهدلة والهفهافة فغلفت إطلالات عارضات راشيل زوي Rachel Zoe، ريم عكرا Reem Acra وباميلا رولاند Pamella Roland، أستعيني بواحد من هذه الموديلات الراقية اذا كان قوامك على شكل الكمثرى.

وكانت الكشاكش التي تزين القسم العلوي من الفستان نجمة عروض ربيع وصيف 2019، فزينت أكمام فستان ماركة ماركيزا Marchesa وماكس مارا Max Mara.

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