سببان يدفعانك للاستقالة فورا حتى بدون بديل

محمد اسماعيل - القاهرة - من المعتاد أن الإنسان لا يفكر في الاستقالة من عمل ما إلا إذا توافر له عمل آخر، وغالبا ما يكون قرار الاستقالة نتيجة ضغوط العمل والشعور بالفشل الذي يأتي دائما بإيحاءات مباشرة وغير مباشرة من مدير العمل.

ولكن هناك حالات ينبغي فيها اتخاذ قرار الاستقالة من العمل دون التفكير في وجود بدائل أخرى، لأسباب قد تدمر حياة العاملين، وفقًا لـ"هارفارد بزنس ريفيو":

أولاها: عندما تعتقد أن هناك أمرًا غير قانوني أو غير أخلاقي يجري في العمل وتخشى أن يعود عليك بالضرر.

ثانيها: عندما تكون وظيفتك الحالية تؤثر سلبًا على صحتك وحياتك خارج العمل.

ولكن يجب أن تضع خطة تتضمن الوقت والطريقة المناسبين لتقديم الاستقالة، والأشخاص الذين ستستعين بهم كمراجع، والأهم من كل ذلك ما ستقوله عن سبب استقالتك.

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وهذه الخطوات التي يمكن أن تسير عليها للاستقالة من وظيفتك دون وجود عمل آخر:

- ضع خطة تحدد فيها كيف ستستقيل ولمن ستقدم الطلب والموعد المحدد لفعل ذلك، سجلها على التقويم لديك، وحدد الأشخاص الذين يجب عليك إعلامهم فور استقالتك.

- جد ثلاثة أشخاص كمراجع لعملك، ويجب أن يكون أحدهم على الأقل من عملك الحالي، وإن لم تحبذ طلب ذلك من مديرك ليكن زميلا لك أو مرؤوسا مباشرا لديك أو أحد زبائنك.

- اكتب رسالة استقالة قصيرة تتضمن الثناء على صاحب العمل الحالي ووجهة جديدة صادقة، حتى إن كنت تنوي الاستقالة بصورة شخصية اصطحب الرسالة معك إلى الاجتماع وسلمها باليد للشخص الذي ستقدم استقالتك له، واحرص على عدم إلقاء اللوم على أحد ولا حتى على نفسك، فقد يعود ذلك عليك بالضرر يوما ما.

- تابع، فإن أول يوم بعد استقالتك هو بداية بقية حياتك المهنية.