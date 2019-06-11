ريد فالنتينو لموسم ريزورت 2020.. مرحبًا بكم في أرض الرومانسية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد المصمم بيرباولو بيتشيولي إلى جذوره لمجموعة ريد فالنتينو لريزورت 2020، بعد عدة مواسم من تركيزه على الرؤية الجمالية الرياضية القوية.

وتجلى طابع الرومانسية في المجموعة من خلال تركيز المصمم على ظلال الباستيل والأقمشة الخفيفة والشفافة، وركز على تصاميم القطع بنمط الطبقات، فنسق فستانًا زهريًا شفاف اللون مع معطف ترانش مطابق، أو فستان التول الليموني مع سترة كارديغان قصيرة، وجاءت معاطف الترانش بأشكال مختلفة، منها القصيرة بحواف مزينة بالكشكشة، وأخرى طويلة ومتعددة الطيات، وأخرى بوزن الريشة وحريرية.

وكانت القطع جميلة، ولكنها ليست دائمًا بسيطة أو واضحة، حيث تفوق بيتشيولي في صُنع توازن بين التناقضات الخفيفة والمتينة، والرياضية والأنثوية، وحرص على العمل بهذه العناصر بطرق دقيقة مع التنسيق أو البناء التجريبي.

وبرزت في المجموعة سترة راكب الدراجة النارية الجلدية، والتي تم تنسيقها مع تيشرت كلاسيكي وشورت قصير جلدي واسع متعدد الطيات.

كما تضمنت بعض العناصر الرياضية بطرق غير متوقعة، مثل سترات الهوديي الشفافة التي تم تنسيقها مع الفساتين الزهرية، وربطات الأشرطة الطويلة التي زينت الفساتين الفضفاضة، وسترة بومبر مزركشة بأكمام مزينة بالأهداب، كما تمت إضافة لمسة من الظلام على إطلالات سوداء، فكانت رومانسية رياضية بطابع شبابي.