مجموعةُ كريستيان سيريانو لريزورت 2020.. تركيزٌ أنيقٌ على البرتقاليّ والورديّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استوحى كريستيان سيريانو، مجموعته الجديدة لموسم ريزورت 2020 من أعمال الفّنان الرّومانيّ الباريسي كونستانتين برانكوزي، وساعدت منحوتات الفنّان سيريانو على ابتكار صور ظليّة قويّة بأحجام خفيفة، ولوحة ألوان مميّزة، ركّزت على البرتقاليّ والورديّ.

وأكّد سيريانو خلال العرض: "ما أعجبني هو أنّني أعتقد فعليًا، أنّ بعض تماثيله بدتْ وكأنّها ملابس وصور ظليّة"، كما قام المصمّم لاستكشاف الأنماط الفنيّة الأخرى مثل التّدرّجات الملوّنة والطبعات الهندسيّة.

وركّز على إنشاء أشكال سهلة، وتفاصيل منحوتة ناعمة في قطع منفصلة قابلة للدّمج، فبرزتْ قطعة توب بأكمام دراماتيكيّة مصنوعة من نسيج خفيف الوزن، في حين يمكن ارتداء قطع الحياكة النّاعمة الفاخرة، كزيّ كامل، أو دمجها مع القطع الكاجوال، وعلى الرّغم من كون سيريانو معروف بملابس السّهرة، فقد أراد المصمّم التّأكيد على فكرة قابليّة دمج القطع.

وشملتْ المجموعة، الكثير من القطع ذات الطّابع الفنّيّ، منها المزيّنة بطبعة الوجه التّجريديّة، المستوحاة من الفنّان الفرنسيّ "Gee Gee Collins"، إلى جانب الكثير من القطع البرتقاليّة من فساتين بفتحات على مستوى السّرّة، وأكمام قصيرة بقصّة الجرس، وأخرى مزيّنة بالكشكشة على مستوى الأكتاف، وبرز سروال طويل داكن، بقصّة السّاق الواسعة، وتوب البوستير، مصنوع من نسيج طبيعيّ.