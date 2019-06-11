"أوكا" يفسر سبب جلوسه خلف السماعات في مؤتمر زوجته: أنا مبسوط

أثار مطرب المهرجانات "أوكا" الجدل مساء أمس، في المؤتمر الصحفي الخاص بحفل توقيع ألبوم زوجته الفنانة مي كساب، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إذ ابتعد عن أعين المصورين وجلس خلف السماعات في القاعة.

وفسّر أوكا لـ"الوطن" أسباب جلوسه خلف السماعات، قائلًا: "لا أفضل أجواء المؤتمرات واللقاءات بطبيعة الحال، أحب المزيكا وأريد أنّ أكون على طبيعتي، لذلك أشعر بتوتر من الأضواء، لا سيما حين يكون الحديث عن شخصي".

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وأكد أوكا أنّ جلوسه في زاوية بعيدة عن الحضور، لا يُعني أنّه لا يُشجع زوجته بعودتها للغناء، بعد فترة غياب امتدت نحو 10 أعوام، متابعًا: "مبسوط بالنجاح اللي هيّ فيه، وأنا من زمان بقولها نفسي أشوفك في مكانة مُعينة، وهي بالطبع عاشت كل ذلك، لكن قلتلها عاوز أشوفك بالمزيكا الجديدة والناس معاكي، وده حصل وأنا مبسوط".

ويضم ألبوم كساب "أنا لسه هنا" 12 أغنية من توزيع أوكا، الذي قدّم زوجته في شكل فني جديد ومختلف، والألبوم من إنتاج شركة "8% ميوزيك بروداكشن" وتوزيع شركة "أربو"، وسجل الغناء ومكساج صوت كساب مع مهندس الصوت جورج يعقوب، أما الميكس الرسمي للألبوم فنفذ تحت إشراف الموزع الموسيقي ومهندس الصوت الفرنسي Inkyz.

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