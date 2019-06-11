فيديو| سيارة حليمة بولند تتعرض للتخريب.. والفنانة تتوعد الفاعل: "هيكون عبرة"

تعرضت سيارة الإعلامية الكويتية حليمة بولند إلى حادث تصادم، عند باب منزلها في مدينة قرطبة.

وقالت "بولند"، في مقطع فيديو لا يتجاوز الـ60 دقيقة على موقع "سناب شات": "شوفوا سيارتي دعمت اليوم، وشوفوا وين عند باب بيتي في قرطبة"، مظهرة تصادم جانب من سيارتها، مؤكدة أنها منزلها بأكمله محاط بكاميرات مراقبة، التي تمكنت من رصد لوحة السيارة الفاعل.

وتابعت الإعلامية الكويتية: "أهلي راحو الشرطة عشان يطلعون السيارة حق منو.. وهحط اسم اللي فعل ده عشان يكون عبرة لمن لا يعتبر.. والحمد لله في الحديد ولا فيني".

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وخلال الساعات الماضية، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي للمادة المصورة، التي حققت انتشار واسع وسط آلاف التعليقات، أبرزها: "فداكي يا حليمة"، و"ايه كمية الهدوء والبرود اللي بتتكلمي بيهم دول"، و"تتحدثين بدلع غريب".

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