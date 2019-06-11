ولد برئة وكلية واحدة.. طفل يحطم توقعات الأطباء ويتمسك بالحياة

حالة نادرة للغاية، ولد بها طفل بريطاني يدعى "فرانكي شوبلاند"، حيث ولد برئه واحدة وكلية واحدة وقلب، بالجانب الخاطئ من جسده من الجانب الأيمن من صدره، بالإضافة لالتفاف الحبل السري حول عنقه، حيث تحدى جميع توقعات الأطباء الذين توقعوا استحالة بقاءه على قيد الحياة ومضى أكثر من 800 يوم بالمستشفى.

ولد فرانكي في الشهر السابع وكان يزن رطلًا واحدًا فقط و13 أوقية، وخضع لعمليات جراحية بالغة من بينها جراحة إدخال رئة بلاستيكية إلى صدره لأنه ولد برئة واحدة، وظل غير قادر على تناول الطعام أو الشراب بسبب قضاء الكثير من الوقت على جهاز التنفس الصناعي لدعم تنفسه، ويلقب بـ"نصف إنسان"، بحسب موقع" ديلي ميل" البريطاني.

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وتحتفل أسرة فرانكي بتخطي عامة الثالث، موضحين أنه ربما يكون نصف إنسان تقنيًا، لكنه يعني بالنسبة لهم كل شئ، رغم معاناته الشديدة في البقاء على قيد الحياة محاولًا التمسك بحقه في الحياة، بعدما عجز الأطباء عن وصف حالته وصفًا علميًا.

تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد ولادته مباشرة؛ واندهش الأطباء بأنه تمكن من التنفس دون مساعدة في اليوم التاسع، وبعد شهر واحد كان "فرانكي" قد استطاع التنفس بشكل طبيعي بدون جهاز التنفس مع بعض المساعدة الطفيفة، وخرج من المستشفى بعد 3 أشهر.

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