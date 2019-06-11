طريقة تحضير صنية الفريك

طاجن الفريك من الطواجن الشهية التي يمكن إعدادها في المنزل بخطوات بسيطة، حيث يمكن تقديمها في الغداء. وعرض الشيف الشربيني عبر برنامجه "الشيف" المذاع عبر فضائية "CBC سفرة"، طريقة تحضير الفريك في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير تحضير الفريك فريك. بصل. ثوم. زبدة. زعتر. فلفل حار. طماطم. Advertisements ملح. فلفل. طريقة تحضير الفريك انقعي الفريك في الماء مدة ربع ساعة ثم ضعيه في طاسة على النار واتركيه ليغلي. في طاسة ساخنة ضعي الزبدة ثم البصل والثوم المفروم وقطع اللحم الصغيرة. صفي الفريك واضيفيه إلى اللحم وقلبي جيدًا ثم اضيفي الزعتر والفلفل الحار وطماطم. ضيفي قليل من الماء وملح وفلفل وملعقة زبدة. ضعي الخليط في طاجن فرن وادخليه فرن ساخن، مدة 10 دقائق. قدميه ساخن. ​

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