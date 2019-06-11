طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية

"كفتة الدجاج المحشية" من الوجبات التي يزداد رواجها في الأسرة العربية، لمذاق المميز، فضلًا عن عدم صعوبة تحضيرها.

وفيما يلي خطوات إعداد كفتة الدجاج المحشية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج طهي على قناة "سي بي سي سفرة".

المقادير

- صدور دجاج فيليه

- قرفة ناعمة

- بصلة مبشورة

- شبت

- ثوم مفروم

- بقدونس

- بقسماط

- بيضة

- زيت ملح

- كمون ناعم

- زيتون اسود

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- جبنة موتزاريلا

- جبنة رومي مبشورة

- زنجبيل بودرة

- فلفل أسود

طريقة العمل

- فرم شرائح الدجاج مع الثوم الفروم البقسماط الناعم، والبقدونس والشبت.

- إعداد خليط مكون من البقدونس والشبت والبيضة والبصلة المبشورة وكمون والملح والقرفة والجنزبيل والفلفل الأسود.

- حفظ "الخلطة" في الثلاجة لمدة ساعة.

- خلط الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي والزيتون الأسود.

- إعداد الدجاج على هيئة "برجر" أو كرات أو على شكل أسطواني.

- وضع الخلطة بالدجاج.

- رص البرجر في صينية مدهونة بالزيت، والمسح على قطع الدجاج بالزيت، ووضعها بالفرن حتى النضج.

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