تعرفي على قواعد فن الاتيكيت للاطفال في المدرسة

يترتَّب على الوالدين، وخصوصًا الأم، إيلاء أهميَّة بالغة لطفلها قبل الذهاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق القواعد الآتية، والمقترحة من خبيرة الاتيكيت السيدة نادين ضاهر، بغية الاعتناء وتهيئة الصغير للمدرسة:

فن الاتيكيت للاطفال في المدرسة:

• يترتَّب على الأم الاهتمام بصحَّة طفلها ونظافته ومظهره الخارجي، لا سيَّما أظافره وأذنينه وأسنانه وملابسه وشعره.

• يجب أن يلزم الطفل المنزل إذا أصيب بمرض ما حتَّى يشفى، لئلا يتسبَّب بنقل العدوى إلى زملائه. وفي حال الإصابة بمرض معدٍ، كالحصبة أوالحمَّى، يجب إخطار المدرسة رسميًّا بهذا الأمر.

• عندما يتغيَّب الطفل عن المدرسة لسبب ما، يجب على الأهل إبلاغ الإدارة عن سبب غيابه، من خلال إرسال رسالة قصيرة معه عند عودته إلى المدرسة.

• يجب الذهاب إلى المدرسة من وقت لآخر بغية مقابلة المدرِّسين، بعد طلب موعد لهذه الغاية، إذ تهدف هذه الزيارات إلى التعرُّف إليهم وإلى آرائهم في سير دراسة ولدهم، مع مراعاة عدم إزعاجهم بأمور تافهة.

• يجدر بوليِّ أمر التلميذ حضور الحفلات التي تُنظمها المدرسة؛ لأن مشاركته تدخل السعادة إلى قلب الطفل، كما تدلّ على اهتمام الأهل بولدهم.

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