تعرَّفي على أكثر ما يُميِّز مكياج ميغان ماركل

تحتفل دوقة سوسيكس ميغان ماركل في 4 آب / أغسطس المقبل، بعيد ميلادها، ولهذه المناسبة سنسلط الضوء على أبرز ما يميز مكياجها والألوان التي غالبًا ما تستخدمها لإبراز مكامن الجمال في وجهها وإخفاء العيوب، والتي تلائم جدًا بشرتها السمراء.

البساطة والنعومة

سواء قبل زفافها أو بعده، لا تخرج ميغان ماركل عند تطبيقها المكياج عن بعض الثوابت التي تتبعها دائمًا في إبراز ملامح وجهها، وفي مقدمها الابتعاد عن استخدام طبقة سميكة من كريم الأساس، حيث تعتمد دائمًا كريم الأساس بتركيبة خفيفة، لا سيما أنها ترفض إخفاء النمش الذي تتميز به بشرتها، مع الحرص على استخدام الكونسيلر لإخفاء كافة الشوائب وآثار الإرهاق في منطقة حول العينين، ولمسة مكياج عيون ناعم.

وبالنسبة الى أحمر الشفاه، تميل ميغان ماركل دائمًا الى التدرجات الطبيعية من ألوان النيود والزهري، وكونها تمتلك عينين صغيرتين، فهي تحرص دائمًا على إبرازهما من خلال الرموش الطويلة والكثيفة، ولإطلالة ملكية مضيئة ومتوهجة، تحرص ميغان ماركل على إبراز وجنتيها بلمسة خفيفة من البلاش.

ألوان مكياج مناسبة

وازدادت إطلالات ميغان كثيرًا، نظرًا الى أنها أصبحت دوقة سوسيكس، والتي يحرص على متابعتها كثيرون من حول أنحاء العالم، وعلى رغم ذلك، ما زالت ماركل تحافظ على بساطة مكياجها ونعومته، علمًا أنها لا تستعين بأي خبير تجميل، بل تحرص على وضع المكياج بنفسها.

Advertisements

وتُعد الخطوط العريضة التي تميز مكياج ماركل في إطلالاتها الملكية، هو أنه طبيعي يعتمد على مكياج العيون السموكي الخفيف والرموش السميكة والشفاه النيود، مع استخدام طبقة خفيفة من كريم الأساس، وإضاءة الخدود بالبلاش الخفيف لإضفاء التوهج على إطلالتها.

وجاءت أبرز ألوان المكياج التي تعتمدها ماركل في الإجمال، والتي تناسب بشرتها السمراء، فتتخلص بالبني الخفيف والرمادي لظلال العيون، وكذلك الألوان الضبابية والطبيعية، النيود بتدرجات كافة والزهري اللؤلؤي لأحمر الشفاه، إضافة الى البلاش الوردي المخملي الذي يعمل على إضاءة لون بشرتها الأسمر.

قد يهمك أيضا:ميغان ماركل تظهر بإطلالة متوهّجة وتثير الجدل بـ"خاتمها الجديد"

دوقة ساسكس ميغان ماركل بإطلالة أنيقة من جيفنشي