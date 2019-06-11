الأزمة القلبية تهدد مرضى الروماتيزم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ: قالت البروفيسورة إليزابيث ميركر-هيرمان أخصائية الروماتيزم الألمانية، إن مرضى الروماتيزم أكثر عُرضة للإصابة بأزمة قلبية؛ حيث تُلحق الالتهابات المصاحبة للروماتيزم ضررا بالأوعية الدموية وتتسبب في انسداد الشرايين. وأضافت أن بعض أدوية الروماتيزم ترفع أيضا خطر الإصابة بأزمة قلبية؛ لذا ينبغي تجنب هذه الأدوية أو تعاطيها بجرعة منخفضة قدر الإمكان. كما ينبغي على مرضى الروماتيزم الحد من عوامل الخطورة الأخرى المؤدية للأزمة القلبية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول، وذلك من خلال الإقلاع عن التدخين وإنقاص الوزن والمواظبة على ممارسة الرياضة وممارسة تقنيات الاسترخاء.

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