مجموعة ريزورت 2020 من "جيسون وو" ... أناقة صيفية مُنعشة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد عدة مواسم من إيضاحه الفرق بين مجموعاته الخاصة بالمدرج ومجموعات علامته التجارية المعاصرة المتقدمة غراي جيسون وو، أصبح المصمم جيسون وو مستعدًا لإضافة لمسته الخاصة على تصاميمه للمرة الأولى.

فقد قام المصمم الموهوب بإضافة الأحرف الأولى من اسم علامته "JW" على بعض قطع المجموعة بما في ذلك كنزة صوفية ناعمة رمادية.

وقال المصمم خلال حديثه أثناء العرض الخاص للمجموعة في صالة عرض في West Village: "أنا بالتأكيد لست ممن يتبعون موجات الموضة، كما أن هذه ستكون المرة الوحيدة التي أضيف فيها شعارًا على تصاميمي".

وأضاف: "أنا أحب إضافة بعض الخفة والانتعاش على قطع مجموعة أزياء العطل"، وصرح أيضًا أنه تأثر بإيف سان لوران ريف غوش من سبعينيات القرن الماضي.

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وقدم جيسون معطف ترانش بأكمام قصيرة، وبدلة توكسيدو أنيقة للسهرة بالإضافة إلى نسخة معطف أسود بحجم ضخم.

وحرص كذلك على تضمين قطع تلائم جميع أجزاء حياة امرأة جيسون وو، فتضمنت القطع الجلدية الملائمة للمكتب إلى جانب بلوزة هوديي من الكشمير منسقة مع إحدى البلوزات الحريرية المميزة، والعديد من قطع السهرة الأنيقة المزينة بالكشاكش وفتحات على مستوى الأكتاف كالفساتين وبدلات الجمبسوت.

وبطبيعة الحال، لم تغب عن التشكيلة طبعات الزهور والتقليمات والبولكا دوت والتي صرح المصمم أننا سنراها دائمًا في مجموعاته؛ فهي طبعات خالدة تمثل بالنسبة له مفهوم الأناقة.