حُزيران يُحفِّز إبداع أبراج الجوزاء والميزان والدلو

يُحفّز فصل الصيف الإبداع، فالشمس الساطعة والتي هي رمز الخلق والخصوبة والشغف تجعل الغالبية في حالة من التأهب الفكري والإبداعي. وتملك بطبيعة الحال جميع الأبراج القدرة على الإبداع لكن هناك فئة تملك جانبا مبدعا أكثر من غيرها. الصيف الحالي سيحفز الإبداع لدى ثلاثة أبراج فقط وذلك لأن حركة الكواكب المرتبطة بهذه الأبراج ستترك أثرها الإيجابي الكبير عليهم وبالتالي سيكون هناك فترة من تدفق الأفكار المبدعة التي ستنعكس بشكل إيجابي أيضاً على كل المجالات في حياتهم.

الجوزاء 21 مايو / أيار - 21 يونيو/ حزيران

الفترة المقبلة ستكون الذروة للجوزاء.. فمع تجمع الشمس، وعطارد وفينوس فوق برجه هذا الشهر فالبرج هذا في قمة التحفيز الفكري وهو مستعد تماماً لتعلم ولتجربة كل ما هو جديد. الأفكار التي سيخرج بها الجوزاء خلال الشهر الحالي ستكون قمة الإبداع وعليه هو سيتمكن من جعل كل الامور تعمل لمصلحته مجدداً سواء على الصعيد المهني أو الشخصي. كل الأمور التي لم تسر كما خطط لها من قبل ستعود وتسير، ليس فقط كما خطط لها، بل أفضل بأشواط مما كان يأمل وذلك لأن المقاربات المبدعة التي سيتوصل إليها البرج هذا ستعيد كل شيء إلى نصابه ما سيحضره لمرحلة جديدة من التطور على الصعدة كافة.

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الميزان 23 سبتمبر/أيلول - 22 أكتوبر/ تشرين الأول

الشمس وفينوس وعطارد تتواجد في البيت التاسع للميزان والذي هو بيت التوسع والمغامرة والعلم والفلسفة.. وعليه البرج هذا في حالة من النهم للحرية الفنية والإبداعية. وخلافاً لعادته فإن الميزان الذي عادة ينشد التوازن والتناغم في كل شيء سيكون في مزاج للقيام ببعض المخاطرات. التغييرات قادمة، والميزان حاضر وجاهز لها لأنه سيقاربها بعقلية مبدعة للغاية ستمكنه ليس فقط من تحقيق النتائج التي يريدها بل سيجد نفسه في مكان أفضل بأشواط من المكان الذي يتواجد فيه حالياً.

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الدلو 20 يناير/ كانون الثاني - 18 فبراير / شباط

الشمس وعطادر وفينوس توجد في البيت الخامس للبرج هذا والذي هو البيت الفني والإبداعي وبالتالي لا حدود للإبداع الذي سيقدمه الدلو خلال الشهر هذا. البرج هذا سيكون في مكان ما مختلف كلياً وتدفق الأفكار سيكون في ذروته لدرجة أنه سيشعر بأنه لا يوجد وقت كاف للعمل عليها كلها. الفترة المقبلة هي فترة كي يسطع خلالها نجم الدلو لأنه يستحق ذلك بالتأكيد فما هو مقبل عليه سيبدل حياته في مجالات عديدة وذلك إن أحسن تنفيذ الأفكار الخلاقة والمبدعة التي سيخرج بها.

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