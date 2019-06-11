مجموعة إرديم لريزورت 2020 تستحضر السينما الإيطالية بالسبعينيات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تطلع المصمم المبدع إرديم موراليوغلو إلى السينما الإيطالية في فترة السبعينيات أثناء تصميم قطع مجموعته الجديدة لموسم ريزورت 2020؛ إذ كانت تلك الفترة التي تسمى بالقرن الجميل Belle Epoque مصدر إلهام المجموعة التي تشبه الحلم، والتي أتت غنية بربطات البو وأنماط الأزهار والكثير من الكشكشة.

وتضمنت المجموعة كذلك سترات البافر المطبعة، وفساتين حريرية أنيقة بصور ظلية من وحي الأربعينيات والبدلات الأنيقة ذات الخياطة الأنيقة التي تتميز ببنطلون واسع؛ ما يعطي هذه المجموعة ميزة عملية وعصرية.

ومقابل كل فستان مطبع مزين بربطة بو ضخمة، كان هناك فستان آخر مشابه بربطة عنق صغيرة في الرقبة بينما تم تنسيق المعاطف ذات الخياطة الراقية مع فساتين ملتفة بصورة ظلية طويلة ومتدفقة وأكثر رومانسية.

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وتم استلهام الطبعات من الأوشحة الحريرية الكبيرة التي طورها المصمم على مر السنين، بينما أتت الأحذية مسطحة ومزينة بربطات البو الضخمة؛ ما أضفى لمسة من البراءة على هذه المجموعة.

ويقول مورالي أوغلو: إنه يحب تصميم مجموعة الريزورت والتفكير في الطرق التي يمكن أن تُلبس بها قطعه طوال العام، مؤكدًا أنه كان هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك ارتداؤها لمدة 12 شهرًا في هذه المجموعة، خاصة تلك الفساتين بالأحزمة والمعاطف المخصّصة ذات ربطات البو الدقيقة أو المزينة بالبولكا دوت أو الكشكشة أو ذات الأكمام الصغيرة المنتفخة.