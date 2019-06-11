بيونسيه تخطف الأنظار بحقيبة باللّون الأخضر النعناعيّ

حضرت "ملكة البوب"، بيونسيه، برفقة زوجها جاي زي، مباراةً في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، الليلة الماضية. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعيّ، صورة لها حيث تبدو غير راضية عن موقف السيدة الجالسة بقربها، التي مالت نحوها لتتحدّث إلى جاي زي، وقد صنعت ردّة فعلها ضجّة في موقع "تويتر".

لكنْ، بعيدًا عن ملامح النجمة، رصد عشّاق الموضة حقيبة يد باللّون الأخضر النعناعيّ، التي وضعتها النجمة على الأرضية، والتي لم تكن بنفس فخامة حقائب المصمّمين، التي اعتادت بيونسيه على حملها، حيث أصبحت حقيبة "Ball Bag" من علامة "By Far" من أبرز العناصر في خزانات المؤثّرات على منصّة إنستغرام، خلال الأشهر الستة الماضية.

وتتمتّع العلامة التجارية الناشئة، بموهبة في تقديم الإكسسوارات التي تنال رضا مستخدمي منصّة التواصل الاجتماعيّ باستمرار، ويبدو أنّ بيونسيه ليست استثناءً.

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منذ أنْ أضافت العلامة التجارية للأحذية، حقائب اليد إلى تشكيلة منتجاتها، أصبحت "By Far" عنصرًا رئيسيًا في خزانة المشاهير، فظهرت حقائبها على أذرع جيجي وبيلا حديد، وكيندال جينر، وكيت هادسون، على سبيل المثال لا الحصر.

وشهدت منصة "إنستغرام"، انتشار العديد من أنماط الأحذية، وحقائب اليد للعلامة التجارية، لكنّ حقيبة "Ball Bag"، تقف في المقدّمة، إنها تتويج مثاليّ لأفضل الاتجاهات لهذا العام: طبعة التمساح المزخرفة، المقبض العلوي، واللّون الفستقيّ، أو النعناعيّ، ولسوء الحظ، لم تعد نسخة بيونسيه متوفّرة للشّراء، على الرّغم من أنّنا نتوقّع عودتها إلى متاجر "By Far" قريبًا.

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