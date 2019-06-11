الكعوب الفنية تزين أحذية صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ :

تزينت الأحذية النسائية في صيف 2019 بكعوب فنية "Fancy Heels" تُضفي على الحذاء لمسة فخامة وتفرد؛ حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Gucci وZara وMango وJacquemus وSaint Laurent وDolce & Gabban وGivenchy.

وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن كعوب الأحذية النسائية تتألق هذا الصيف بتصاميم متفردة وجريئة؛ حيث إنها تأتي مصنوعة من الخشب أو البلكسي جلاس وتتخذ أشكالا هندسية أو لوجو الشركات.

وأضاف تومكينس أن بعض الكعوب تأتي مرصعة بالكريستال أو اللآليء، في حين تتألق بعض الموديلات بكعوب مختلفة الشكل.