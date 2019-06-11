هذه مواصفات كريم الشمس المناسب لبشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
حذرت الدكتورة أوتا شلوسبيرجر طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، من خطورة الأشعة فوق البنفسجية على البشرة؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد؛ فضلا عن الإصابة بالبقع الصبغية والتجاعيد.
ولتجنب هذه المخاطر الصحية والجمالية تنصح طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية باستعمال كريم واق من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) يتراوح بين 30 و50.
كما أكدت شلوسبيرجر أهمية اختيار كريم واق مناسب لطبيعة البشرة، موضحة أن البشرة الجافة تحتاج إلى كريم غني بمواد الترطيب، في حين ينبغي على صاحبة البشرة الدهنية اختيار الكريمات الخالية من الزيوت.
ومن الضروري أيضا أن يمتاز الكريم الواقي من أشعة الشمس بقوام خفيف لا يتسبب في زيادة الإفرازات الدهنية بالبشرة ولا يترك آثارا على البشرة.
ومن المهم أيضا أن يمتاز الكريم الواقي من أشعة الشمس بتأثير مضاد للشيخوخة.
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