متصلة لعمرو أديب: "الست المصرية بتحب تعرف كل كبيرة وصغيرة عن جوزها"

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤلًا عن أحقية الزوجة التدخل في قرارات زوجها المالية متسائلا: "هل للزوجة حق الفيتو على قرارات زوجها المالية؟" وذلك في حلقة الاثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت متصلة تدعى "سهر" إن الزوجة المصرية تحب أن تعرف كل كبيرة وصغيرة عن زوجها خاصة الأمور المادية، مضيفة: "حتى لو هو مكفيها بس هي نظرية أعرف بيودي فلوسه فين وده اللي بيحصل".

وأوضحت "سهر" أن السيدة المصرية تعتمد على نظرية "قصقصي ريشه أصل معاه فلوس وفيه ناس كتير كده" مؤكدة: "شخصية المرأة المصرية بطبيعتها تحب تعرف كل حاجة صغيرة في حياة جوزها بالذات المادية".

​