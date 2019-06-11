متصلة لعمرو أديب: "بابا بياخد المرتب ليد ماما وبياخد منها المصروف"

طرح الإعلامي عمرو أديب، سؤلًا عن أحقية الزوجة في التدخل في قرارات زوجها المالية، قائلًا: "هل للزوجة حق الفيتو على قرارات زوجها المالية؟" وذلك في حلقة الاثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت متصلة تدعى "ريم": "أنا مش متجوزة أنا في جامعة وبشوف بابي ومامي دايما عندهم روح المشاركة في البيت".

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وتابعت: "بابا بياخد المرتب على إيد ماما على طول وبابا مبيعملش حاجة غير لما ياخد رأي ماما وهو بياخد مصروفه وبنزين عربيته وفلوس أكله بره من مامي".

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