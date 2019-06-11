طرح الإعلامي عمرو أديب، سؤلًا عن أحقية الزوجة في التدخل في قرارات زوجها المالية، قائلًا: "هل للزوجة حق الفيتو على قرارات زوجها المالية؟" وذلك في حلقة الاثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".
وقالت متصلة تدعى "ريم": "أنا مش متجوزة أنا في جامعة وبشوف بابي ومامي دايما عندهم روح المشاركة في البيت".
وتابعت: "بابا بياخد المرتب على إيد ماما على طول وبابا مبيعملش حاجة غير لما ياخد رأي ماما وهو بياخد مصروفه وبنزين عربيته وفلوس أكله بره من مامي".
كانت هذه تفاصيل خبر متصلة لعمرو أديب: "بابا بياخد المرتب ليد ماما وبياخد منها المصروف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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