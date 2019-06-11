متصلة لعمرو أديب: "جوزي بيديني القبض بتاعه وبالإيصال وبديله مصروفه"

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤلًا عن أحقية الزوجة التدخل في قرارات زوجها المالية، قائلًا: "هل للزوجة حق الفيتو على قرارات زوجها المالية؟" وذلك في حلقة الاثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت متصلة تدعى ليلى، إنها متزوجة منذ 25 عاما وتضع أموالها وأموال زوجها ودخلهم الشهري مع بعضهم البعض "بياخد مصروف إيده وأنا المتصرفة في كل حاجة".

وتابعت: "أنا المتصرفة في كل حاجة وهو بيشتغل وعارف إنه واخد واحدة من بيت محترم وعندها دخل والاحترام والثقة أهم حاجة لأنها اللي بتنجح الحياة".

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وأكدت المتصلة على معرفتها راتب زوجها بالتفصيل وأنه يعطيها إيصال القبض "بيديني ورقة المرتب".

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