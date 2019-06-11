أديب: "هل من حق الزوجة التدخل في قرارات زوجها المالية؟" والجداوي ترد

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤلًا عن أحقية الزوجة في التدخل بقرارات زوجها المالية، قائلًا: "هل للزوجة حق الفيتو على قرارات زوجها المالية؟"، وذلك في حلقة الاثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".
وقالت الفنانة رجاء الجداوي، "إن الأمر شورى بين الزوج والزوجة، والزوجة من حقها أن تنصح زوجها في الأمور المالية.. هو مش حق فيتو قد ما هو الأمر شورى بين الراجل ومراته لأن ده جوزي وأبو أولادي ولأن الفلوس دي بتاعتنا".
وأكدت الجداوي، على أحقية الزوجة في التدخل في شؤون زوجها المالية "إلا لو عندك مبرر مقنع جدًا ولو مقتنعتش هيبقى ليا وجهة نظر تانية".
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