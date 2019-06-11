متصل لعمرو أديب: "متجوز من 20 سنة ومراتي متعرفش أنا بقبض كام"

طرح الإعلامي عمرو أديب، سؤلًا عن أحقية الزوجة في التدخل في قرارات زوجها المالية، قائلًا: "هل للزوجة حق الفيتو على قرارات زوجها المالية؟" وذلك في حلقة الاثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".
وقال فوزي من محافظة كفر الشيخ: "أنا متجوز من 20 سنة ومراتي متعرفش أنا بقبض كام أصلا واللي ليها إن اللي عايزه أولادي بييجي وأكتر من كده مفيش ومالهمش حاجة تاني".
وأرجع فوزي، سبب ذلك: "الستات دايمًا قلبهم ضعيف وعشان أشرح لها أنا بعمل إيه يبقى مش هعمل حاجة"، قائلا إن زوجته لا تعرف قيمة راتبه، ولكن ما تطلبه يوفيه إليها.
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