لا تخلطي الأحمر مع أي لون آخر هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

إذا كنت تترددين في تبنّي الأحمر لونًا لكامل إطلالتكِ، فاعلمي أن الموضة حاليًا لعدم خلط هذا اللون مع أي لون آخر.

وقد حرص المصممون العالميّون، في مجموعاتهم الخاصة برحلات 2020 التي تمّ تقديمها مؤخرًا، على اعتماد اللون الأحمر لكامل الإطلالة دون إضافة أي لون آخر إليه، مثل الأبيض أو الأسود، الذين كانا يرافقانه عادةً.

تعرّفوا فيما يلي على أفكار جديدة لارتداء هذا اللون بأسلوب عصريّ، بحسب ما جاء بموقع "العربية".

اختارت دار Oscar de la Renta تقديم إطلالات تلوّنت بالأحمر المائل إلى البرتقالي، وقد حافظت على بساطة قصّاتها واعتمدت على لعبة الكشاكش لإضفاء لمسات أنثويّة على أزيائها.

قدّمت Iceberg "الجامبسوت" الأحمر ذات الطابع "الكاجوال" المثالي ليوميّات هذا الصيف، وقد نسّقته مع حذاء باللون نفسه.

زيّنت دار MSGM الثوب الأحمر بقصّات واسعة، كمّين منفوخين، وعقدة كبيرة عند الصدر، مما أضفى عليه طابعًا شبابيًا مريحًا وأنيقًا على حدّ السواء.

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استعانت دار جايسون وو بالكشاكش العموديّة ذات الطابع العصري، لتضيف لمسات مبتكرة على الثوب الأحمر.

زيّنت دار Fendi أزياءها الحمر بنقاط البولكا، ونسّقتها مع سترة "بلايزر"، جوارب، وحقيبة حمراء أيضًا.

لوّنت دار Carolina Herrera قمصانها الأيقونيّة باللون الأحمر، وزيّنت تصميمها بعقدة كبيرة تمّ تنفيذها بحرفيّة عالية.

قدّمت دار Michael Kors التايور الأحمر، وزيّنته بقصّة "البيبلوم" على الكمين، وأسفل السترة والتنورة كما نسّقته مع أكسسوارات جلديّة غزتها المسامير.

لفت الثوب الأحمر الطويل بحضوره في مجموعة Valentino، حيث تميّز بطابعه الراقي. كما رصدنا أكثر من ثوب أحمر في مجموعة J.Mendel لرحلات 2020 وقد تميّزت جميعها بلمسات عصريّة وأنيقة جدًا.

كما رصدنا أكثر من ثوب أحمر في مجموعة J.Mendel لرحلات 2020 وقد تميّزت جميعها بلمسات عصريّة وأنيقة جدًا.​​