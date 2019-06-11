فندق بجنوب إفريقيا يعيد تعريف مفهوم قطار النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

لمحبي القطارات الذين يعتزمون زيارة جنوب إفريقيا، أحلامكم على وشك أن تتحقق، حيث يفتتح فندق فخم جديد مقام في قطار فعلي على جسر سكة حديد في متنزه كروجر الوطني في كانون أول/ديسمبر المقبل.

"كروجر شالاتي" هو قطار لا يتحرك يقف بشكل دائم على جسر سيلاتي ويضم 24 غرفة في عربات القطار وكذلك ست فيلات.

وبحسب هيئة السياحة في جنوب إفريقيا، يعد الفندق الذي يطل على نهر سابي تكريما لأول من زاروا متنزه كروجر الوطني قبل أكثر من مئة عام.

وتعد محطة قطار سيلاتي القديمة القريبة من القطار منطقة استقبال. وهناك أيضا مطعم ومسرح.