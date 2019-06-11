"سارة" في "دعوى خلع": بيعايرني إني "تخينة".. واتجوز علي عرفي

لم تستغرق "سارة" أكثر من سنة بزواجها إلا وقررت رفع دعوى خلع ضد زوجها "حسن" الذي كان دائم الشجار معها بسبب جسدها الممتلئ بالترهلات.. تقول إنها رغم محاولاتها أكثر من مرة معالجة الأمر إلا أنها فشلت، وخاصة أن زوجها يعمل بإحدى المحاكم ومرتبه بالكاد يوفر احتياجات المنزل وكانت تفعل كل ما بوسعها لتتخلص من الدهون حتى ينظر لها باحترام ويٓكُف عن احتقارها والشجار معها.. تضيف: بعد مرور أشهر من زواجهما اكتشفت أنه تزوج من أخرى عرفيًا، فقررت رفع دعوى خلع بمحكمة الأسرة.

في محكمة الأسرة بالزنانيري، جلست "سارة" على أحد المقاعد أمام قاعة المحكمة، تنتظر دورها للمثول أمام القاضي لسماع أقوالها في دعوى الخلع المقامة منها ضد زوجها ضاربة بجميع حقوقها عرض الحائط.

وقالت "سارة" 27 سنة، لـ"الوطن": "تزوجت من "حسن" بعد 4 أشهر من خطبتنا، وكان زواج صالونات، واستمر زواجنا عام، وخلاله اكتشفت أنه لا يحبني، ويعشق ازدراء جسدي طوال الوقت".

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وأضافت: "كان في فترة الخطوبة يتغزل بي وبجسدي وكان حنونا، ولكن انقلب رأسًا على عقب بعد الزواج وما فترة الخطوبة إلا ستار كان يسدله أمامي، حتى لا أرى حقيقته فقد كان دائم الجفاء معي في جميع لحظاتنا الرومانسية ودائم الاحتقار لجسدي لأن لدَّي الكثير من الترهٌلات ولكنَّه كان يعلم بها في السابق".

وأكملت: "استمرت علاقتنا هكذا إلى أن طلبت الطلاق أكثر من مرة، ولكنه كان دائم الرفض وكأنه يريد خادمة لمنزله لا زوجة، تحملته كثيرًا وتصرفاته البذيئة إلى أن جاءت الفاجعة بالنسبة لي والتي قسمت ظهري عندما علمت أنه متزوج قرابة شهر عُرفيًا، ولم يخبر أحد فقررت تفويض أمري لله، واللجوء لمحكمة الأسرة لإنقاذ ما تبقى من كرامتي".

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