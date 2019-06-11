كيف تحمي نفسك من الهربس التناسلي؟

قد يتعرض العديد للإصابة بمرض الهربس التناسلي، وهو واحد من الأمراض التناسلية المعدية، التي تنتقل من خلال ممارسة العلاقة الحميمة.

ويظهر عادًة على من يعانوا من الهربس بعض الألم، الطفح، والحكة الزائدة في منطقة الأعضاء التناسلية.

وإليك عدة نصائح للحماية من الهربس التناسلي، بحسب ما ذكرها موقع "WebMD":

لابد من إجراء اختبار كشف مرض الهربس التناسلي، بين الحين والآخر.

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التأكد بأن شريكك لم يعاني من أمراض تناسلية مُعدية.

استخدام "واقي ذكري" خلال ممارسة العلاقة الحميمة.

احذر من ممارسة العلاقة الحميمة مع شخص يعاني من قروح في الأعضاء التناسلية.

تجنب ممارسة الجنس الفموي، إذا كان شريكك يعاني من القروح.

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