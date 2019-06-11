يعتبّر مرض ارتجاع المريء من الأمراض الشائعة جداً في جميع أنحاء العالم وهو يؤدي إلى الحاجة المستمرة للخدمات الطبية وعبء اقتصادي على ميزانيات الصحة.

وقدم موقع "ويب طب"، علاجا لمرض الارتجاع بمجموعة من الأعشاب وبعض الزيوت، ومنها:

زيت النعناع

أظهرت بعض الدراسات، أن استخدام زيت النعناع يخفف من الأعراض المرافقة للارتجاع المريئي، ومع ذلك من المهم عدم تناول مضادات الحموضة وزيت النعناع في الوقت ذاته، لأنه يزيد من خطورة الحرقة.

الزنجبيل

يوصف جذر الزنجبيل لعلاج الغثيان، وتم استخدامه لعلاج أمراض الجهاز الهضمي الأخرى مثل الحرقة، حيث أنها تحتوي على مضاد للالتهاب، وهذا من شأنه أن يقلل من التهيج في المريء.

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الكركم

يعتبر الكركم من الأعشاب التي تدخل في علاج الارتجاع حيث يمكن تجفيف جذور الكركم وسحقها الى مسحوق ناعم، فيمكن اخذ هذا المسحوق عن طريق الفم او استخدامه عند الطهي، ويمكن ان تضيف الكركم الى جميع أنواع الاكلات التي تتناولها وأيضا المشروبات، ويمكنك تناول الكثير من شاي الكركم، فمستخلص الكركم العضوي هو الطريقة الأفضل للحصول على كميات طبية لعلاج الارتجاع.

شاي البابونج

يعتبر من أهم المشروبات التي تعمل على العلاج من اضطرابات الجهاز الهضمي وعلاج ارتجاع المريء، إذ إن شاي البابونج أو الكاموميل يحتوي على نسبة كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، ويساعد بدوره على تهدئة المعدة، والقضاء على الشعور بآلام المعدة، كما يعمل على التخلص من الانتفاخات والغازات والتقليل من ارتجاع المريء.

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