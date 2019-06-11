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طريقة عمل الأوريو كيك

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تحاول الأمهات ابتكار كل ماهو جديد خاصةً ما يتعلق بالحلويات الشرقية التي تقلل من الرتابة وتضيف للكيك المعتاد ما يجعل مذاقة يثير إعجاب أطفالها، ويعتبر الأوريو كيك من الحلوى المفضلة لدى كثير من الأشخاص سواء الصغار والكبار.

يقدم هُن طريقة عمل الاوريو كيك على طريقة الشيف سالي فؤاد

المكونات

كمية مناسبة من بسكويت الأوريو بالشيكولاتة.

الآيس كريم بنكهة الفانيلا

خليط البراونيز الجاهز

الشوكولاتة

كريمة 

ربع كوب زبدة

طريقة التحضير

- تجهيز الفرن بتشغيله على درجة حرارة 175 مئوية.

- تحضير الكيك وخبزه في قالبين دائريين حسب التعليمات الموجودة على العلبة، ثم تركه يبرد تماماً.

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- وضع الشوكولاتة مع الزبدة في وعاء داخل الميكرويف حتى يذوبا مدَّة دقيقتين تقريباً، ثم ترك الخليط جانباً حتى يبرد مدَّة خمس دقائق.

- خفق الجبنة الكريمية مع السكر في وعاء كبير، ثمَّ إضافة كريمة الخفق برفق وإضافة البسكويت المطحون.

- وضع قالب كيك في طبق التقديم ودهنه بخليط الجبنة الكريمية، ثم وضع القالب الآخر فوقه ودهنه بالشوكولاتة المذوبة.

- ترك الكيك جانباً حتى يجمد مدَّة عشر دقائق، ثمَّ حفظه في البراد.

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