- 1/3
- 2/3
- 3/3
تحاول الأمهات ابتكار كل ماهو جديد خاصةً ما يتعلق بالحلويات الشرقية التي تقلل من الرتابة وتضيف للكيك المعتاد ما يجعل مذاقة يثير إعجاب أطفالها، ويعتبر الأوريو كيك من الحلوى المفضلة لدى كثير من الأشخاص سواء الصغار والكبار.
يقدم هُن طريقة عمل الاوريو كيك على طريقة الشيف سالي فؤاد
المكونات
كمية مناسبة من بسكويت الأوريو بالشيكولاتة.
الآيس كريم بنكهة الفانيلا
خليط البراونيز الجاهز
الشوكولاتة
كريمة
ربع كوب زبدة
طريقة التحضير
- تجهيز الفرن بتشغيله على درجة حرارة 175 مئوية.
- تحضير الكيك وخبزه في قالبين دائريين حسب التعليمات الموجودة على العلبة، ثم تركه يبرد تماماً.
- وضع الشوكولاتة مع الزبدة في وعاء داخل الميكرويف حتى يذوبا مدَّة دقيقتين تقريباً، ثم ترك الخليط جانباً حتى يبرد مدَّة خمس دقائق.
- خفق الجبنة الكريمية مع السكر في وعاء كبير، ثمَّ إضافة كريمة الخفق برفق وإضافة البسكويت المطحون.
- وضع قالب كيك في طبق التقديم ودهنه بخليط الجبنة الكريمية، ثم وضع القالب الآخر فوقه ودهنه بالشوكولاتة المذوبة.
- ترك الكيك جانباً حتى يجمد مدَّة عشر دقائق، ثمَّ حفظه في البراد.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الأوريو كيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.