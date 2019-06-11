"رفع القدم والنوم على المعدة والظهر".. وضعيات خاطئة للحامل ينبغي تجنبها

الأمومة غريزة طبيعية، تحلم بها كل عروس تبدأ حياة جديدة، وهذا ما يجعلها تتحمل مصاعب الحمل التي تتعرض لها خلال فترة حملها، ومن أهم الأمور التي يجب أن تلقي لها اهتمامًا هي وضعية النوم، لذا تقدم "هُن" بعض الوضعيات الخاطئة التي يجب أن تتجنبها المرأه الحامل.

النوم على الظهر

يعتبر النوم على الظهر من الوضعيات الخاطئة التي يجب أن تتجنبها المرأه الحامل في الأشهر الأولى، لأنه من الممكن أن يسبب ضغطًا كبيرًا على الأوعية الدموية الرئيسية، مما ينتج عنه ضيق في التنفس، وانخفاض ضغط الدم.

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رفع القدم

يعتبر وضع النوم مع رفع القدمين، من الأوضاع التي تفضلها المرأة الحامل، ولكنها من الممكن أن تشكل خطرًا على صحتها وصحة جنينها، لأنها تسبب في تخثر الدم، مما يؤدي إلى جلطات، وزيادة فرصة الإصابة بالنوبات المفاجئة، مما يشعر الحامل بالتوتر والاكنئاب وفقدان بنية العضلات.

النوم علي المعدة

النوم علي البطن أو المعدة، من الوضعيات التي يجب أن تتجنبها المرأة الحامل، خصوصًا بعد الشهر الثالث، فمن الممكن أن تزيد من الضغط على الجنين والرحم، مما يزيد من الخطورة المرتبطة بالحمل.

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