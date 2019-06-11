بـ"الهوت شورت".. أمينة خليل تنشر صورة مع محمد صلاح في الجونة

مرتدية "هوت شورت"، و"كارديجان" باللون البرتقالي، من فوق "توب" باللون الأبيض، وحذاء بنفس اللون، نشرت الفنانة المصرية أمينة خليل، على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة لها برفقة محمد صلاح، لاعب منتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال تواجدهما في منتجع الجونة بالغردقة.
وعلقت الفنانة المصرية على صورتها مع نجم "الريدز" قائلة: "كان شرف ليا".
يذكر أن آخر ظهور للفنانة أمينة خليل، كان من خلال مسلسل قابيل، الذي جرى عرضه في الموسم الرمضاني المنقضي.
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