طريقة عمل "أم علي" بالجلاش

أم علي من الحلويات التي تحتوى على قيمة غذائية عالية، وأيضًا لطعمها الشهي ولسهولة تحضيرها وفيما يلي نعرض لكم طريقة تحضيرها: المقادير *لفة جلاش *كيلو لبن جاموسي مغلي *فانيلا *زبيب *جوز هند Advertisements *سوداني *قشطة أو البديل لها وجه اللبن *سمنة طريقة التحضير *في الأول هاخد لفة الجلاش واقطعه قطع صغيرة وندهنها سمنة وتدخل الفرن تأخد اللون الذهبي *ناخذ اللبن ونضيف عليه السكر والفانليا ونقلبهم كويس *نحضر الطاجن واضع فيه الجلاش واللبن والمكسرات والقشطة على وجه الطاجن وتدخل الفرن لتأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بإخراجها وتبرد وتوضع في الثلاجة وبألف هنا ​

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