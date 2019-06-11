الوزن المثالي للطفل في كل مرحلة عمرية

لكي يستطيع أن ينمو الطفل نموًا سليمًا يجب الحفاظ على التغذية السليمة للأطفال، ويمر الطفل خلال مرحلة الطفولة بالعديد من التغيرات في النمو والوزن، فكل مرحلة عمرية لها وزن مثالي كما ذكرها موقع "dailymedical"، فوزن الطفل يزيد تدريجيًا بزيادة عمره.

مرحلة الولادة

عند الولادة يجب أن يكون وزن الطفل ما بين 2.5-4.5كجم، وذلك من عمر الشهر وحتى الخمسة شهور، ويظل يزداد وزن الطفل حتى يصل إلى 7 كجم.

من خمسة شهور وحتى العشرة

يجب أن يزداد وزن الطفل حتّى يصل إلى 9 كجم. في عمر السنة، يجب أن يتراوح وزن الطفل ما بين 10 – 12 كجم.

من عمر سنة وحتى السنتين

من عمر السنة وحتى عمر السنتين، يتراوح بين 12.5 – 14.5 كجم.

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من عمر السنتين وحتى عمر الأربع سنوات

لا بد أن يكون وزن الطفل ما بين ال 14 – 20 كجم.

في عمر الخمس سنوات

يكون الوزن مثاليّاً عندما يكون بحدود 23 كجم

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