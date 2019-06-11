عبَّر الإعلامي عمرو أديب، عن إعجابه الشديد، بموهبة "مريم"، ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب، حيث نشرت الأخيرة مقطع فيديو لها، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وظهرت فيه وهي ترقص على أغنية "من زمان"، من ألبوم "نساي"، الذي طُرح في العام الماضي 2018.
وقال "أديب" خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "قمر، ربنا يحفظها، البنت موهوبة زي أمها".
وأضاف، أن الفيديو حصل على أكثر من مليون ونصف مشاهدة: "ربنا يخليها وشيرين تفرح بيها وهي عروسة".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب عن رقص ابنة شيرين: "زي القمر.. وموهوبة زي أمها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.