عمرو أديب عن رقص ابنة شيرين: "زي القمر.. وموهوبة زي أمها"

عبَّر الإعلامي عمرو أديب، عن إعجابه الشديد، بموهبة "مريم"، ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب، حيث نشرت الأخيرة مقطع فيديو لها، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وظهرت فيه وهي ترقص على أغنية "من زمان"، من ألبوم "نساي"، الذي طُرح في العام الماضي 2018.

وقال "أديب" خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "قمر، ربنا يحفظها، البنت موهوبة زي أمها".

وأضاف، أن الفيديو حصل على أكثر من مليون ونصف مشاهدة: "ربنا يخليها وشيرين تفرح بيها وهي عروسة".

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