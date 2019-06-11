الامارات | تخريج طلبة «الثانوية» في قصر المعرفة الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج طلبة «الثانوية» في قصر المعرفة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت مدرسة قصر المعرفة الدولية بتخريج الدفعة الخامسة من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للعام الدراسي الجاري، وحضر الحفل الذي أقيم بقاعة فندق الدانات في مدينة العين سالم محمد بن ركاض العامري، وإبراهيم حجازي، رئيس مجلس الأمناء، وخليل حجازي رئيس مجلس إدارة المدرسة، وعدد من المسؤولين التربويين، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وممثلون عن مجلس أبوظبي للتعليم، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وتخللت الاحتفال فقرات فنية وتربوية، وعرض فيلم التخرج، وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الشهادات على الخريجين.